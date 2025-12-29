2026: Meer investeringen in de Europese cloudinfrastructuur

De Europese Unie versterkt haar digitale soevereiniteit in de cloudsector in 2026. Dat voorspellen experts in het Tech Trends-rapport 2026. Met grootschalige investeringen en initiatieven zoals de Cloud en AI Development Act wil Europa de capaciteit van Europese datacenters de komende 5-7 jaar minstens verdrievoudigen.

Tech Trends 2026 Het Tech Trends-rapport 2026 is een tweejaarlijkse publicatie, gebaseerd op internationale trendstudies en marktrapporten en verrijkt met inzichten van experts uit en rond de SURF-coöperatie. In tien afleveringen kijkt IO+ samen met SURF vooruit naar de belangrijkste technologische ontwikkelingen van het komende jaar. Lees alle artikelen in deze serie hier.

Markt van cloud computing en edge computing groeit

Het rapport zoomt specifiek in op cloud computing, waarbij data en programma’s draaien op grote computerservers ergens anders, en op edge computing: data die juist zo dicht mogelijk bij de gebruiker of het apparaat zelf wordt verwerkt. De integratie van cloud computing en edge computing stelt organisaties in staat hun IT-infrastructuur te verbeteren met ‘low-latency processing’.

De wereldwijde edge computing markt werd in 2024 geschat op 23,65 miljard dollar en zal naar verwachting 327,79 miljard dollar bereiken in 2033. De Europese Commissie schat dat in 2030 75% van de Europese bedrijven cloud-edge technologieën gebruikt voor hun activiteiten.

GPU’s en AI-chips

De opkomst van generatieve AI heeft een grote impact op de cloudmarkt. Om zware cloudtaken aan te kunnen, investeren cloudproviders en grote gebruikers zoals onderzoeksinstellingen in speciale hardware, zoals GPU’s en AI-chips.

Een voorbeeld is de LUMI-supercomputer in Finland. LUMI is een van de krachtigste supercomputers van Europa en wordt gebruikt voor onderzoek naar onder andere AI, klimaat en gezondheid. De computer kan enorme hoeveelheden data tegelijk verwerken en is speciaal ontworpen voor zware reken- en AI-taken.

Concurrentie Amerikaanse hyperscalers

Ondanks de ambities en investeringen van Europa blijft het marktaandeel van Europese cloudproviders tot nu toe relatief stabiel op ongeveer 15% van de Europese cloudmarkt. Dit benadrukt de aanhoudende dominantie van Amerikaanse hyperscalers. Amerikaanse techgiganten als Amazon, Microsoft en Google maken nog altijd een groot deel van de Europese cloudmarkt uit.

Reactie Europa: touwtjes in eigen handen

Europa neemt stappen om meer controle te krijgen over zijn eigen cloudsector. In 2025 heeft de Europese Commissie de Cloud and AI Development Act voorgesteld. Met deze wet wil de EU de datacentercapaciteit in de komende 5 tot 7 jaar minstens verdrievoudigen.

Initiatieven zoals de European Open Science Cloud (EOSC) en Gaia-X bieden bovendien omgevingen die zijn afgestemd op de Europese waarden, als reactie op de groeiende vraag naar digitale soevereiniteit. Deze ontwikkelingen zijn cruciaal, aangezien steeds meer Europese klanten overwegen om Amerikaanse hyperscalers te verlaten.

De European Open Science Cloud (EOSC) is opgezet om Europese onderzoekers een gezamenlijke digitale omgeving te geven. In die omgeving kunnen zij data, software en rekenkracht veilig delen, volgens Europese afspraken over privacy en toegankelijkheid.

In Nederland wordt gewerkt aan een nationaal Gaia-X-testbed: een proefomgeving waarin bedrijven en instellingen kunnen experimenteren met deze nieuwe manier van samenwerken in de cloud. Dat is belangrijk, omdat steeds meer Europese organisaties zich afvragen of ze wel afhankelijk willen blijven van grote Amerikaanse cloudbedrijven.