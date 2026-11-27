LeydenJar Technologies, een Nederlands deeptechbedrijf dat anodes van 100 procent silicium maakt voor lithium-ionbatterijen, is door de European Innovation Council (EIC) geselecteerd voor maximaal 12,5 miljoen euro aan steun uit het EIC Accelerator-programma. Het pakket bestaat uit een subsidie van 2,5 miljoen euro en een investering van maximaal 10 miljoen euro door het EIC Fund. De Europese Unie financiert mee. De investering maakt deel uit van een toekomstige financieringsronde en is afhankelijk van een boekenonderzoek en goedkeuring door het investeringscomité.

LeydenJar is een van de 35 deeptechbedrijven die in de nieuwste ronde van de EIC Accelerator zijn geselecteerd. Er waren 453 volledige aanvragen. De selectie verliep in meerdere rondes, waarbij 88 bedrijven werden geïnterviewd. De geselecteerde bedrijven komen uit 17 EU-lidstaten en geassocieerde landen.

De financiering ondersteunt het project Scaling Silicon Anodes for Europe. Daarmee breidt LeydenJar de productiecapaciteit voor Silyte uit in PlantOne, zijn fabriek in Eindhoven.

“Europa heeft ervoor gekozen een eigen batterij-industrie op te bouwen. Die industrie heeft geavanceerde materialen nodig die hier worden ontwikkeld en gemaakt,” zegt Christian Rood, CEO van LeydenJar. “Dat de European Innovation Council ons heeft geselecteerd, is een krachtig signaal van vertrouwen in onze technologie en onze productieplannen in Europa. Met deze steun kunnen we de productie van Silyte in PlantOne opschalen, zodat producenten van batterijcellen in Europa en daarbuiten een anode van de volgende generatie kunnen inkopen bij een Europese leverancier.”

De EIC Accelerator is een financieringsprogramma van Horizon Europe voor startups en mkb-bedrijven met baanbrekende innovaties die nieuwe markten kunnen creëren of bestaande markten ingrijpend kunnen veranderen. Het programma combineert subsidies en investeringen via het EIC Fund met diensten die bedrijven helpen sneller te groeien.