Op 16 november kwamen ondernemers, studenten, investeerders en andere geïnteresseerden samen in de LocHal in Tilburg voor een nieuwe editie van Demos Pitches & Drinks. Met een biertje of wijntje in de hand kregen een aantal startups drie minuten om hun idee te pitchen. Daarna volgde de open mic, waarin last minute gekozen deelnemers in één minuut hun bedrijf, product of hulpvraag konden toelichten.

De onderwerpen liepen uiteen van kunstmatige intelligentie en mentale gezondheidszorg tot industriële verduurzaming en circulaire materialen. Wat de pitches met elkaar gemeen hadden, was de zoektocht naar mensen die kunnen helpen om ideeën verder te brengen: van potentiële klanten en investeerders tot technische partners en experts.

Bedrijfsprocessen inzichtelijk maken

Veel organisaties gebruiken verschillende systemen om hun bedrijfsprocessen vast te leggen. Documenten staan in Word, berekeningen in Excel en werkinstructies in andere applicaties. Volgens Steven Oosterbeek, medeoprichter van Makisto, ontbreekt daardoor het overzicht. “Vier tools, niets is verbonden”, zo vat hij het probleem samen. Dat wordt ook een probleem wanneer bedrijven AI willen inzetten op processen die niet volledig in kaart zijn gebracht.

Makisto ontwikkelt een platform waarop bedrijven hun processen op een gestandaardiseerde manier kunnen beschrijven en verbinden. Ook worden documenten aan de juiste processtappen gekoppeld, zodat alle informatie op één plek samenkomt.

Het bedrijf lanceerde zijn oplossing op 1 september en zoekt studenten die het platform willen testen. Zo wil het team ontdekken hoe nieuwe gebruikers ermee werken en waar verbeteringen mogelijk zijn.

Steven Oosterbeek

Een dagboek voor wie wacht op psychologische hulp

Wie wacht op psychologische hulp, maakt ondertussen van alles mee. Elias Eichler wil met Journally die periode benutten met een digitaal dagboek waarin mensen hun gedachten, gevoelens en ervaringen vastleggen. Het uiteindelijke doel is een persoonlijk document dat patiënten bij hun eerste afspraak met een psychotherapeut kunnen delen.

Gebruikers kunnen schrijven, spraak opnemen of foto's van geschreven documenten uploaden. Een combinatie van AI-modellen stelt vragen die hen helpen dieper te reflecteren. Zo ontstaat gedurende de wachttijd een overzicht dat de behandelaar kan gebruiken om sneller inzicht te krijgen in de situatie van een patiënt.

Journaly heeft een eerste product ontwikkeld en werkt aan een voorstel voor een klinische studie. De volgende stap is onderzoeken of de applicatie patiënten en therapeuten daadwerkelijk kan helpen.

Elias Eichler

AI inzetten met oog voor mensen

Niet iedere organisatie heeft baat bij zoveel mogelijk AI. Dat was de boodschap van Simone Salazzo, oprichter van Human Susy. Met zijn adviespraktijk helpt hij kleine en middelgrote organisaties bepalen waar kunstmatige intelligentie daadwerkelijk waarde toevoegt. “We hoeven geen middelen te verspillen”, stelt hij.

Volgens Salazzo behalen meer dan 80 procent van de bedrijven met AI-projecten geen positief rendement. Bovendien kan AI gevolgen hebben voor het vertrouwen, de vaardigheden en de motivatie van medewerkers. Hij pleit daarom voor een meer mensgerichte aanpak.

Human Susy biedt trainingen over AI-bewustzijn en kritisch denken, brengt bedrijfsprocessen in kaart en begeleidt organisaties bij de implementatie. Salazzo zoekt potentiële klanten en contacten die zijn met geïnteresseerde organisaties in verbinding kunnen brengen.

Simone Salazzo

Industriële warmte opslaan in zand

De industrie gebruikt veel warmte op hoge temperaturen, die lastig te verduurzamen is. Dennis Heijkoop, initiatiefnemer van Sandr, wees erop dat ongeveer 40 procent van het warmtegebruik in Nederland afkomstig is uit de industrie. “Tachtig procent van die warmte is hogetemperatuurwarmte”, vertelt hij.

Sandr ontwikkelt een thermische batterij die warmte opslaat in zand. Met behulp van vloeibare gassen en een materiaal op basis van soda wordt het zand tot ongeveer 700 graden Celsius verwarmd. De opgeslagen warmte kan later worden gebruikt in industriële productieprocessen, bijvoorbeeld bij de productie van stenen. Volgens Heijkoop is de batterij ongeveer tien keer kleiner dan conventionele batterijen.

Voor de volgende ontwikkelfase zoekt Sandr industriële bedrijven die de technologie willen testen. “We willen eerst lokaal testen en daarna verder groeien”, vertelt Heijkoop.

Dennis Heijkoop

Industriële luchtvervuiling omzetten in bruikbare grond

Shreeyaa Senthilnathan presenteert Airloop, een project dat industriële luchtvervuiling wil aanpakken met behulp van AI. Bestaande technieken zoals biofiltratie en adsorptie hebben volgens haar nadelen: filters kunnen op stortplaatsen belanden en zijn niet altijd geschikt voor sterk geconcentreerde gassen. Ook ontbreekt realtime monitoring van het verwerkingsproces.

Airloop stelt een proces voor waarbij vervuilende gassen bij hoge temperaturen worden omgezet in vaste stoffen. Vervolgens moeten micro-organismen deze afbreken tot materiaal dat geschikt is voor de bodem. AI en sensoren controleren en analyseren het proces. De resultaten moeten via een website inzichtelijk worden voor bedrijven en overheidsinstanties.

Senthilnathan werkte het idee tijdens haar bacheloropleiding uit en diende het in bij het Indiase octrooibureau. Een werkend prototype is er nog niet. “We zijn op zoek naar financiering”, vertelt ze.

Shreeyaa Senthilnathan

Snelle innovatie: de open mic

Na de pitches volgde het open-mic-segment. Deelnemers kregen één minuut om zichzelf, hun onderneming of hun hulpvraag onder de aandacht te brengen. Dat leverde vijf verschillende oproepen op.

1. Investeren in startups in een vroege fase - Sam van Graduate Ventures vertelde over de investeringsmogelijkheden voor startups. De organisatie, voorheen bekend als Round 1 Ventures, richt zich onder meer op ondernemingen in de pre-seedfase. Naast financiering biedt het netwerk toegang tot expertise en contacten uit het bedrijfsleven.

2. Hulp bij intellectueel eigendom - Paul Simons werkt voor het Nederlandse Octrooicentrum en ondersteunt startups, scale-ups en innovatieve mkb-bedrijven in Zuid-Nederland. Zijn advies gaat verder dan patenten en omvat ook intellectuele-eigendomsstrategieën, handelsmerken, bedrijfsgeheimen en het aantrekken van investeerders. De dienstverlening is gratis voor in Nederland geregistreerde startups en mkb-bedrijven.

3. Visleer voor duurzame mode - Zoe Prifti, oprichter van Mermaid Skins, werkt aan modeproducten van visleer. Voor haar onderneming zoekt ze technische expertise, met name een kleermaker die kan helpen bij de ontwikkeling van korsetten van dit materiaal.

4. Interieur van gerecycled karton - Nigel van den Besselaar presenteerde Duo Design. Het bedrijf wil weggegooid karton een tweede leven geven als materiaal voor interieurproducten. Met de Duo Design World Tower werkt het team aan een nieuwe toepassing van karton en zoekt het mensen die willen meedenken over de verdere ontwikkeling en verbetering van het productieproces.